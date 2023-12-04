BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

"Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "Merkez üssü Gemlik Körfezi olan ve şehrimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." açıklamasında bulundu.