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BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem, Kocaeli'de de hissedildi.

Anadolu Ajansı
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04 Ara 2023 - 13:03 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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