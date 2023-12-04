VALİ YAVUZ'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem, Kocaeli'de de hissedildi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bursa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. " ifadesini kullandı.