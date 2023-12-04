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VALİ YAVUZ'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bursa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir"

Anadolu Ajansı
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VALİ YAVUZ'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA! mask

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem, Kocaeli'de de hissedildi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bursa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. " ifadesini kullandı.
# Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deprem, açıklama, Marmara Denizi, Gemlik

04 Ara 2023 - 13:07 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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