Seçime 4 ay kala ORC'den en başarılı başkan anketi

ORC Araştırma yerel seçimlere 4 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette en başarılı büyükşehir belediye başkanı AKP'den 60,5 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olurken sırasıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu.

İMAMOĞLU 4. SIRADA

4. sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alırken 5. sırada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yer aldı.

BÜYÜKAKIN YOK

En başarılı büyükşehir belediye başkanları arasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın giremedi.