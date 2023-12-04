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Seçime 4 ay kala.. En başarılı ilçe belediye başkanları arasında Kocaeli'den de bir isim var

ORC'nin hazırladığı en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yüzde 56.3 ile 8. sırada yer aldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Seçime 4 ay kala.. En başarılı ilçe belediye başkanları arasında Kocaeli'den de bir isim var mask
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ORC Araştırma yerel seçimlere 4 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette en başarılı ilçe belediye başkanları da tespit edildi. Ankete İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 8. sıraya yüzde 56.3 ile girdi. Ankette en başarılı ilçe belediye başkanı ise Adana'nın Çukurova ilçe Başkanı Soner Çetin oldu.
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04 Ara 2023 - 13:15 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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