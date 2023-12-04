ORC Araştırma yerel seçimlere 4 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette en başarılı ilçe belediye başkanları da tespit edildi. Ankete İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 8. sıraya yüzde 56.3 ile girdi. Ankette en başarılı ilçe belediye başkanı ise Adana'nın Çukurova ilçe Başkanı Soner Çetin oldu.
- Siyaset
Seçime 4 ay kala.. En başarılı ilçe belediye başkanları arasında Kocaeli'den de bir isim var
ORC'nin hazırladığı en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yüzde 56.3 ile 8. sırada yer aldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.