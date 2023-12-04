Seçime 4 ay kala.. En başarılı ilçe belediye başkanları arasında Kocaeli'den de bir isim var

ORC Araştırma yerel seçimlere 4 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette en başarılı ilçe belediye başkanları da tespit edildi. Ankete İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 8. sıraya yüzde 56.3 ile girdi. Ankette en başarılı ilçe belediye başkanı ise Adana'nın Çukurova ilçe Başkanı Soner Çetin oldu.