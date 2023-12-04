04 Ara 2023 - 14:03- Ekonomi

EMEKLİLER MAAŞLARI ARTSIN DİYE ENFLASYONUN YÜKSELMESİNİ İSTİYOR… 'Şimşek' çarpsın ki inanamıyorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması, acı gerçeği gözler önüne serdi. Dün masamıza düşen haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çekirdek enflasyonda devam eden düşüşün cesaret verici olduğunu belirterek, bunun enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini kaydetti. Ve bu haber üzerine emeklilerin bir çoğu üzüldü. Asgari ücretli zaten perişan…