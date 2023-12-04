EMEKLİLER MAAŞLARI ARTSIN DİYE ENFLASYONUN YÜKSELMESİNİ İSTİYOR… 'Şimşek' çarpsın ki inanamıyorum

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Haber şöyle: “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu belirten Şimşek, "Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu." dedi. Şimşek, "Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadelerini kullandı. Şimşek'in paylaştığı verilere göre çekirdek enflasyon eylülde yüzde 5,28, ekimde yüzde 3,72 olurken, kasımda yüzde 1,96'ya geriledi. Enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu…”
Yani işin özü., emekli maaşlarına zam yaklaşıyor, enflasyonun inmesi lazım…
Zamlar yapılsın, sonra artırırız sistemi uygulanıyor…
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ger 14 - HİRSİZ TUİK TALİMATİ VERENLER EN BUYUK HİRSİZ REİS MASUM!!!!!!!!
Cenk Cemil - Aynen öyle Sayın Yağcıoğlu ! Gerçek enflasyonun TÜİ'in ialn ettiği enflasyonun 2iki aktı olduğunu herkes biliyor. İktidar emeklielre ve çalışanalra az zam yapalım diye TÜİK'e ısmarlama enflasyon iakn ettiriyor ! Olay bundan ibarettir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.