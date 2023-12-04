Dip çamuru geri dönüşümde önemli bir hammadde

Türkiye’nin en büyük çevre temizliği projesine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi’ paneline ev sahipliği yaptı. Başkan Büyükakın, “İzmit Körfezini kurtarmak istiyorsak bölgesel bir çalışma yapmalıyız” ifadesini kullandı. KOÜ Mühendislik Fakültesi, dip çamurunun geri dönüşümde hammadde olarak kullanılabileceği örnek çalışmalar yaptı.

HEDEF SAĞLIKLI BİR DENİZ EKOSİSTEMİ

Türkiye’nin en büyük çevre temizliği projesi olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip çamurunda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ‘Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi’ paneli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

AKADEMİSYENLER KATILDI

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın başkanlığını yaptığı panele Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kağan Özdemir, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, TÜBİTAK-MAM Deniz Araştırmaları ve Teknik Araştırmalar Grup Lideri Dr. İbrahim Tan ise konuşmacı olarak katıldı. Paneli ayrıca Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile çevre illerden akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

“ARITILMAMIŞ SU İZMİT KÖRFEZİNE BIRAKILMIYOR”

Müsilaj konusunda yapılması gerekenleri anlatan Başkan Büyükakın, “Her gün 4,5 milyon metreküp evsel atık su Marmara Denizi’ne gidiyor. Yüzde 53’üne ön arıtma yapılıyor ama yıllarca evsel atık sular böyle idare edilir diye düşünülmüş ama öyle olmadığını gördük. 2021 yılında hiç görmediğimiz bir şeyle karşılaştık; müsilaj. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz ama sadece bununla olmaz. Bölgesel bir mücadele gerekli. Tarımsal sulama, evsel atıklar konusunda sağlıklı adımlar atılmadan kalıcı neticeler elde etme şansımız yok. Denize arıtılmamış bir damla su bırakmayan tek belediyeyiz. İzmit Körfezi’nin doğu basenindeki çamuru çıkartıyoruz. Körfez’in çamurunun temizlenmesi uzun vadede deniz ekosistemine büyük faydalar sağlayacak. Biz yeni başlıyoruz. Kocaeli’de çok güzel şeyler oluyor. Türkiye’ye örnek olacak” ifadesini kullandı.

KOÜ DİP ÇAMURUNDAN TUĞLA ÜRETTİ

Başkan Büyükakın’ın ardından akademisyenlere söz verildi. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik’in sunumu dikkat çekti. Prof. Dr. Sınmazçelik, “Kocaeli Üniversitesi olarak Dip çamurunu ham madde olarak kullanabilirsek bu bizim için ileri geri dönüşüm olur dedik ve çalışmaya başladık. 3,5 milyon metreküplük bir malzemeden bahsediliyor. Maalesef dünyada çok hızlı nüfus artışıyla beraber plastik üretimi artmış durumda. Biz dip çamurundan faydalanmaya başladık. Kurutma ve erime işlemlerinden sonra herhangi bir matris malzemenin içine takviye malzemesi olarak kullanabilir miyiz diyerek önemli sonuçlar elde ettik. Dip çamurunu kullanarak standartlara uygun bir tuğla ürettik. Uluslararası standartlara göre olması gereken değerlere sahip yapı endüstrisinde kullanılabilecek bir tuğla yönetimini gerçekleştirdik. Çalışmalara devam ediyoruz. Bu malzemelerin otomotiv sanayisinde fren balatalarında kullanılabileceği tespit edildi. Bazı testlerle birlikte aldığımız ilk sonuçlar bizde heyecan yarattı. Veriler ümit verici. Bunun yanında peyzaj uygulamalarında kullanılabileceği, artistik seramik çamur üretiminde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Mühendis gözüyle çıkarılan çamura bir nimet olarak bakıyoruz. İzmit Körfezinden çıkarılan dip çamuru katma değer sağlayabileceğimiz ileri dönüşümde ham madde olabilecek bir malzeme” ifadesini kullandı.