Genç Saadet Kocaeli’de Bayrak Değişimi

Geçtiğimiz hafta yapılan istişareler neticesinde Furkan Beytekin Ankara’ya davet edilip, Gençlik Kolları Genel Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. İl Divan toplantısında görev teslimi gerçekleştirilmiş oldu.

Hasan Bitmez ‘Gençlik Motor Gücümüzdür’

Görev devir tesliminde önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş’a plaketini Genel Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez takdim etti. Bitmez “Bu bir bayrak yarışı, önceki dönem başkanımıza teşekkür ediyor yeni dönemde çalışmaları gerçekleştirecek olacak Furkan Başkanımıza kolaylıklar diliyorum. Gençlik çalışmaları bizim için her zaman önemli bir yerdedir. Gençler teşkilatımızın motor gücüdür.’’ ifadelerini kullandı.

Furkan Beytekin Kimdir ?

1991 Trabzon Maçka’da doğdu. Ortaöğretim ve Lise’yi Bartın Merkezde okuyan Beytekin Karabük Üniversitesi İklimlendirme mezunudur. Körfez Mimar Sinan Mahallesi Gençlik Kolları Başkanlığı akabinde Körfez İlçe Gençlik Kollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra İl Gençlik Kolları teşkilat başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Körfezde esnaflık yapan Beytekin evlidir.