Çınar Akademi Anıtkabir’i ziyaret etti

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çınar Akademi, Ankara’ya gezi düzenledi. 11, 12 ve mezun sınıfları önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Çınar Akademi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’e olan minnetlerini bir kez daha gösterdi.
ÜNİVERSİTELERİ GEZDİLER
Ardından ODTÜ’ye giden Çınar Akademi öğrencileri, üniversiteyi gezerek bölümler hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrenciler, üniversite yerleşkesi ve eğitimi konusunda akıllarındaki soru işaretlerine cevaplar buldu. Bilkent Üniversitesi’ni de gezen öğrenciler, ardından yapılan konferansta rehberlere sorularını yöneltti. Çınar Akademi öğrencileri, Ankara gezisi sonrası mutlu bir şekilde İzmit’e döndü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.