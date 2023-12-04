Tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre İzmit Erenler Mahallesi'nde ikamet eden muhasebeci Sibel Kayman (25) iddialara göre sabaha karşı saat 05:00 sularında kendi evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Kayman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili incele başlatan polis ekipleri Kayman’ın evinde incelemelerde bulunurken olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde inceleme başlattı. İddiaya göre Kayman’ın akşam saatlerinde eve erkek arkadaşı Mikail K. ile birlikte geldikleri ve evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

TOPRAĞA VERİLECEK

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kayman’ın erkek arkadaşına ait ruhsatsız tabanca ile vurulduğu belirlenirken erkek arkadaşı Mikail K.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Mikail K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken muhasebecilik yapan Sibel Kayman’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kayman’ın cenazesinin Karamürsel Çamçukur Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.