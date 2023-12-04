YRP Çayırova'da iki isim daha başvurdu!

Yeniden Refah Partisi’nde Çayırova’nın tanınmış simalarından Muhammed Öğüt ve Bilgin Karadağ Yeniden Refah Partisi Çayırova teşkilatına gelerek aday adaylığı başvurusunu yaptı.
Muhammet Öğüt
Bilgin Karadağ
Türkiye’de 31 Mart 2024 günü yapılacak Yerel Seçimler öncesinde siyasi partilerde, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı başvurularında yoğun ilgi yaşanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.