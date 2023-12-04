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YRP Çayırova'da iki isim daha başvurdu!

Türkiye’de 31 Mart 2024 günü yapılacak Yerel Seçimler öncesinde siyasi partilerde, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı başvurularında yoğun ilgi yaşanıyor.

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YRP Çayırova'da iki isim daha başvurdu! mask
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Yeniden Refah Partisi’nde Çayırova’nın tanınmış simalarından Muhammed Öğüt ve Bilgin Karadağ Yeniden Refah Partisi Çayırova teşkilatına gelerek aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Muhammet Öğüt

Bilgin Karadağ
# aday, Çayırova

04 Ara 2023 - 14:28 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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