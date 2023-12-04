CHP’Lİ EMRE ANDIZ: “ÖZGÜR İRADEMLE ADAY ADAYI OLDUM”

Andız, CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adaylığını 28 Mayıs’taki seçim akşamı kararını verdiğini söyledi… Andız özetle şunları söyledi; “CHP’de İzmit Belediye Başkan aday adaylığını ilk başvuru yapan benim. 28 Mayıs’ta yapılan seçimin akşamında belediye başkan aday adayı olmaya karar verdim. 1999 yılından beri siyasetin içindeyim, CHP’nin birçok biriminde görev yaptım. İstekliyim, heyecanlıyım. Semt kültürü içinde büyüyen biriyim. Belediye başkan aday adayı olmadan önce parti büyüklerimle görüştüm. Birilerinin teşviki, bazı grupların yönlendirmeleri ile aday olmadım. Kendim istedim, kendi özgür irademle aday adayı oldum.

“KAPININ ÖNÜNDE VALİZİMİZ YOK”

Ben İzmit Kuruçeşmeli’yim. İzmit’in her tarafında arkadaşlarımız, dostlarımız, tanıdıklarımız var. İzmit’in neresine gitsem, mutlaka tanıdıklarla karşılaşıyorum. Belediye başkanlığının zor bir görev olduğu bilincindeyim. Her zaman halkın içinde olmalısın, 24 saatini vatandaşa ve İzmit’e ayırmalısın. Ben başarılı olacağına inandığım için İzmit Belediye Başkan aday adayı oldum. Ben doğma büyüme İzmitliyim, kapının önünde valizimiz yok.

İZMİT-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR

İzmit Belediyesi, İzmit’e iyi hizmet etti. İzmit Belediyesi’nin İzmit’e yaptığı yatırımları gören Büyükşehir Belediyesi de İzmit’e yatırım yapma ihtiyacı hissetti. Bunda vatandaşımız kazançlı çıktı. İzmit, diğer ilçelere de örnek oldu. Diğer ilçeler de İzmit’teki gelişmeleri yakından takip ediyor. CHP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında, Hükümet de Kocaeli’ye daha büyük yatırım yapma ihtiyacı hissedecek. Böylece Kocaeli halkı daha fazla yatırım alacak. Ben kendime güveniyorum, İzmit için güzel çalışmalar yapacağımı biliyorum, başka aday adayı arkadaşlarımız da var. Partimin İzmit Belediye Başkan adaylığı konusunda alacağı her türlü karara saygılıyım”

bu kararı almadım, bu kararı kendim aldım.

lerini yaptı. Kuruçeşme'de ticaretle uğraşıyor.