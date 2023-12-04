Gölcük'te 1990 m² arsa mahkemeden satılık

T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, Gözlemen Mevkii, 1839 Ada, 14 Parsel, 1990m2 Arsa Vas ...

Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gözlemen Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.990 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam 3 katlı, TASK:0,40, KASK:1,20 olmak üzere konut alanında kaldığı ve bir kısmı da imar yolunda kaldığından yola terkinin bulunduğu

Kıymeti : 8.888.976,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:43

29/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.