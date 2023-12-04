Başiskele'de 467 m² arsa mahkemeden satılık

2023/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş.Kullar Mah. 584 Ada, 13 Parsel, arsa vasfında, 467,68 m2, üzeri boş yola cephesi var, ulaşımı kolay, tüm belediye hizmetlerine sahip taşınmazdır.
İmar Durumu: Ayrık nizam, üç kat E:0.75 konut alanı
Kıymeti : 1.870.720,00 TL Yüzölçümü KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 13:40-
Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 13:40-
itiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 13:40
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş.Kullar Mah. 575 Ada, 1 Parsel, taşınmazın arsa vasfında olduğu, 405,57 m2, üzeri boş, yola cephesi var, ulaşımı kolay, tüm belediye hizmetinden yararlanmakta.
İmar Durumu: Ayrık nizam, üç kat Ticaret alanı
Kıymeti : 1.622.280,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 13:55-
Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 13:55-
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 13:55
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş.Kullar Mah. Ş.Kullar Mah. 577 Ada, 1 Parsel, taşınmazın arsa vasfında olduğu, 382,75 m2 , üzerinde 85m2 prafabrik yapı mevcut, yola cephesi var, tüm belediye hizmetlerine sahip. İmar Durumu: Ayrık nizam üç kat E:0,75 konut alanı
Kıymeti : 1.586.143,70 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:10-
Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:10-
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:10
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : :Kocaeli İl, Başiskele İlçesi, Ş.Kullar Mah. 577 Ada, 2 Parsel, taşınmazın arsa vasfında olduğu, 381,97 m2, üzerinde bir adet cevizağacı bulunduğu, yola cephesi mevcut, ulaşımı kolay, tüm Belediye hizmetlerine sahip taşınmazdır.
İmar Durumu:Ayrık Nizam, üç kat, E: 0,75 Konut alanı
Kıymeti : 1.530.741,60 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:40-
Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:40-
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:40
23/11/2023
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.