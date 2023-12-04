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Başkan Aygün, Habertürk ekranlarına konuk oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Habertürk TV'de canlı yayın konuğu olarak ilçe genelinde hizmete sunduğu projeleri paylaştı.

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Başkan Aygün, Habertürk ekranlarına konuk oldu mask

Habertürk TV ekranlarına konuk olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geride kalan 4,5 yıllık süreçte hizmete sunduğu eser ve hizmetler ile önümüzdeki süreçte yapmayı planladığı projeleri paylaştı. Büşra Akın Dinçer ile hafta sonu haber bülteninin canlı yayın konuğu olan Başkan Aygün, gençlik ve spor, kentsel dönüşüm, gıda, tarım ve hayvancılık, yaşam alanı ve planlanan projeler olmak üzere beş etaba ayırdığı projelerini görüntüler eşliğinde detaylı bir şekilde izleyicilerle paylaştı.
# Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün

04 Ara 2023 - 15:12 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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