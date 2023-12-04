Habertürk TV ekranlarına konuk olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geride kalan 4,5 yıllık süreçte hizmete sunduğu eser ve hizmetler ile önümüzdeki süreçte yapmayı planladığı projeleri paylaştı. Büşra Akın Dinçer ile hafta sonu haber bülteninin canlı yayın konuğu olan Başkan Aygün, gençlik ve spor, kentsel dönüşüm, gıda, tarım ve hayvancılık, yaşam alanı ve planlanan projeler olmak üzere beş etaba ayırdığı projelerini görüntüler eşliğinde detaylı bir şekilde izleyicilerle paylaştı.
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Başkan Aygün, Habertürk ekranlarına konuk oldu
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Habertürk TV'de canlı yayın konuğu olarak ilçe genelinde hizmete sunduğu projeleri paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.