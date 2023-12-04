HİKMET KARAMAN: "KOCAELİSPOR İYİ GİDİYOR SÜPER LİG’E ÇIKACAK"

Bugün öğle saatlerinde Hikmet Karaman ile görüştüm… Yönder Okulları’nın panelinde, tam 10 yıl sonra ilk kez bir araya gelmiştim. Bir de Adanalı’nın cenazesinde kucaklaşmıştık… Yönder’deki panelde de kucaklaşıp sohbet ettiğimiz Hikmet hocam, benim hayatımda ve Kocaelispor tarihinde bir dönüm noktasıdır… Onu göreve getiren Sefa Sirmen’le beraber iki Türkiye Kupası’nın efsanesi olmuştur. Arsenal gibi bir devi yenerek New York Times gazetesine haber olmuştur.

Sezon başı kongreye gelmiş, Engin Koyun’u kırmamış, nezaketini göstermiş ve Kocaelispor sevgisini bir kez daha ispatlamıştır… Hikmet Karaman İhsaniyelidir… Kemal öğretmenin oğludur… Kocaelispor genç takımının önemli bir futbolcuydu. Gurbete gitti…

Türkiyemspor’da oynadı antrenörlük yaptı. Menacerleri ayağa kaldırdı, Kocaelispor kapısından sokmadı.

Tesislerde yemek bile çıkmazken, kendi cebinden tavuk aldındı, takımın yemeğini yedirdi…

Kocaelispor’da forma giyerken bahis oynamaya kalkanları ülkesine kovdu…

Hamsik’i 16 yaşındayken dünyada keşfeden teknik direktör oldu…

O Hikmet Karaman aleyhine sallayanlar, tarihi bilmiyorlar…

Çamur Zeki’nin oğlu, Abaza Oğuz’un kardeşi, Süleyman Seba’nın yeğeni Engin Korukır anlatsın gerçekleri…

Onu teknik direktör olarak Türk futboluna kazandırdı…

Orhan Ak… Cihan Haspolatlı… Engin Öztonga… Lazarov’u Türk futbolunun yıldızı yaptı…

Küme düştü denen Kayseri’yi Avrupa’ya taşıyacak hale getirdi…

Bir çok takımı bir üst lige çıkardı…

Galatasaray’da hocalık yaptı…

Dün görüştüğüm Hikmet hocam, şu yanıtı verdi:

“Ertuğurul Sağlam ve takım başarısız değil. Süper Lig’e çıkacağız. Sabretmek lazım… Destek olmak lazım… Panelde de söylediğim gibi, Kocaelispor kötü bir takım değil. En az Play-Off oynar” dedi…