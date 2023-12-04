Hüseyin Erol İzmit’e başvurdu! “Diğer belediyeleri de partimize kazandırmamız gerek”

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Kocaeli’de en çok konuşulan ilçelerden birisi ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kocaeli’deki tek belediyesi olan İzmit oldu. Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, bugün İzmit İlçe binasına gelerek adaylık başvurusunda bulundu.

“CANLA BAŞLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Programda ilk olarak konuşan CHP İzmit ilçe Başkanı Gökhan Ercan: “Hüseyin Erol kent için değerli bir isimdir. Hüseyin abinim kent kültüründe ayrı bir değeri vardır. Çok önemli bir seçim süreci geçireceğiz. CHP güçlü İzmit’i oluşturmak için canla başla mücadele verecek. Güçlü İzmit’i partimizin katkısı ile başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“TÜM ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM”

İzmit Belediyesi Başkanlığına aday adayı olan Hüseyin Erol, “Hayatımda önemli bir dönüm noktasındayım. 1993 yılından bu yana yaklaşık 30 sene geçti ve 30 sene boyunca bu abiniz kenti hiç boş durmadı. Çeşitli noktalarda yeni yapılar kurarak buralara geldik. İsmim ve şahsiyetimle bu kente hizmet vermeye çalıştım. Bundan sonraki süreçte de İzmit Belediyesi başkan aday adaylığı için sizlerin karşısına geldim. Aday adayı olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

“KENT KONSEYİNİN NE OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK”

İzmit belediyesi 2019 yılında kazanıldı. Bana verilen gönüllük esasını kabul ettim. Bu süreçte bir kent konseyinin ne olduğunu kente ve ülkeye anlatmaya çalıştık. Bu süreçte yanımda olan meclis başkanıma ve tüm üyelere teşekkür ederim. İzmit Belediyesini kazanmak elbette çok önemli. Ama bunun yanında elbette 5-6 belediyeyi de kazandırmak zorundayız. Herkese hayırlı olsun” dedi.