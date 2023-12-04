KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Kasım ayında ihracatımız 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 5.2 arttı. Bu ihracat rakamının kasım ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlama ve talebin daraldığı dönemde ihracattaki bu seviyeyi olumlu değerlendiriyoruz. İhracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden; Birleşik Arap Emirlikleri ile yüzde 193.7, İtalya ile yüzde 4.9 artış olurken, Almanya ile yüzde 5.8, Irak ile yüzde 1.2, ABD ile yüzde 12.9’luk gerilemeler olduğunu söyledi.

ALT KALEMLER

Kasım ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Kasım ayında ithalat 28 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6’lık gerileme olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 31.4’lük artış, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 17.5 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 39.8 oranında artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışların değerli olduğunu biliyoruz. Tüketim malları ithalatında ise daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Kurların rekabetçi seviyede olmasının önemine değinen Zeytinoğlu, ihracatı desteklemesinin yanında, tüketim malları ithalatının azalması noktasında da önemli bir destek unsuru olacağını söyledi.

ENFLASYON ORANLARI

TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Kasım ayında TÜFE aylık yüzde 3.28 artarak yıllık yüzde 61.98’e, ÜFE ise aylık yüzde 2.81 artarak yıllık yüzde 42.25’e yükseldi. Enflasyondaki aylık artışlar geçen yılın aynı ayının üzerinde gerçekleştiğinden yıllık enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki ay da döviz kurlarındaki hareketlenme ve baz etkisiyle yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.