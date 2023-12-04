Kocaeli'de kadın cinayeti: Sibel Kayman'ı sevgilisi öldürmüş

Olay, sabah saatlerinde Eren Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, M.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Sibel Kayman'a 1 el ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden Sibel Kayman, kanlar içinde yerde kaldı.

KIZ ARKADAŞINI VURDU, KENDİNİ İHBAR ETTİ

Panikleyen M.K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sibel Kayman, hastaneye götürüldü. M.K., ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. 25 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muhasebecilik yapan Sibel Kayman’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kayman’ın cenazesinin Karamürsel Çamçukur Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.