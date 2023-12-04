Başkan Aygün’e bir futbolcudan ilginç espri: Seçimden sonra da bekleriz başkanım

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki spor kulüplerini ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte ilçeyi 1. Amatör Küme’de temsil eden Yavuzspor ve Süper Amatör Lig A Grubu’nda yer alan Sırrıpaşa FK kulüplerinin Derince Belediye Stadı’nda gerçekleşen antrenmanlarını ziyaret etti. İlçeyi amatör kümelerde başarıyla temsil eden kulüplerin antrenmanlarını ziyaret ederek her iki takım yöneticileri, antrenörleri ve sporcularına başarılar dileyen Başkan Aygün, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişimine katkı sunan, spor kulüplerimizin faaliyetlerini her zaman destekliyoruz” dedi. Bu arada muzip bir futbolcunun “Başkanım seçimden sonra da bekleriz” esprisi Aygün’ün kulağına gitmedi ama herkesi güldürdü.