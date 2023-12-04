Damadı ve damadının kardeşini vuran kayınpeder adliyeye sevk edildi

Olay, Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.'yi vurarak kaçtı. İki kardeş araçla özel bir hastaneye götürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu.
ADLİYEYE SEVK OLDU
M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kayınpeder emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.