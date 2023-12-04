04 Ara 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

Aralık ayı meyveleri nelerdir? Aralık ayında hangi meyve yenir?

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor.
Aralık ayı meyveleri nelerdir? Aralık ayında hangi meyve yenir? mask
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A. Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Her sabah kahvaltıda bir porsiyon mevsim meyvesi yiyoruz. Neden meyve kahvaltının sonunda yenir? Bu sorunun cevabını 14 Kasım 2021 tarihli IGTV’deki Pazar Kahvaltısı - Diyabet canlı yayınında bulabilirsiniz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; meyvelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. O nedenle sadece yaşadığınız yöreyi düşünerek listelere itiraz etmeyin. Ayrıca bu listeleri her ayın başında paylaşıyoruz; henüz çıkmamış ama ay sonuna doğru çıkacak meyveler de yer alıyor.

Aralık ayı meyveleri:

1- Elma

2- Ayva

3- Armut

4- Muz (yerli)

5- Mandalina

6- Portakal

7- Greyfurt

8- Nar

9- Trabzon hurması (cennet hurması)

10- Kivi

11- Muşmula

12- Avokado

13- Kestane

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan

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04 Ara 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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