Aralık ayı meyveleri nelerdir? Aralık ayında hangi meyve yenir?

A. Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Her sabah kahvaltıda bir porsiyon mevsim meyvesi yiyoruz. Neden meyve kahvaltının sonunda yenir? Bu sorunun cevabını 14 Kasım 2021 tarihli IGTV’deki Pazar Kahvaltısı - Diyabet canlı yayınında bulabilirsiniz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; meyvelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. O nedenle sadece yaşadığınız yöreyi düşünerek listelere itiraz etmeyin. Ayrıca bu listeleri her ayın başında paylaşıyoruz; henüz çıkmamış ama ay sonuna doğru çıkacak meyveler de yer alıyor.

Aralık ayı meyveleri:

1- Elma

2- Ayva

3- Armut

4- Muz (yerli)

5- Mandalina

6- Portakal

7- Greyfurt

8- Nar

9- Trabzon hurması (cennet hurması)

10- Kivi

11- Muşmula

12- Avokado

13- Kestane

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan