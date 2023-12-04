Aracında sigara içirmeyen taksici bıçaklandı

İzmit Topçular Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, taksici Murat Demirezen, araç içerisinde sigara içmek isteyen müşteriyi uyardı. Ancak, müşteri bıçağını çıkararak Demirezen'e saldırdı. Demirezen bir dizi bıçak darbesi almasına rağmen canını zor kurtardı.
GÖZALTINA ALINDI
Demirezen, kendi canını kurtarmak için aracını durdurarak araçtan çıktı. Ancak saldırgan hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrasında yaralı taksici Murat Demirezen, hemen hastaneye kaldırıldı. Taksicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, taksici Murat Demirezen'in ifadesi doğrultusunda harekete geçti ve şüpheli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.