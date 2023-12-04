Aracında sigara içirmeyen taksici bıçaklandı

İzmit Topçular Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, taksici Murat Demirezen, araç içerisinde sigara içmek isteyen müşteriyi uyardı. Ancak, müşteri bıçağını çıkararak Demirezen'e saldırdı. Demirezen bir dizi bıçak darbesi almasına rağmen canını zor kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI

Demirezen, kendi canını kurtarmak için aracını durdurarak araçtan çıktı. Ancak saldırgan hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrasında yaralı taksici Murat Demirezen, hemen hastaneye kaldırıldı. Taksicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, taksici Murat Demirezen'in ifadesi doğrultusunda harekete geçti ve şüpheli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.