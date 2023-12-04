- Asayiş

Aracında sigara içirmeyen taksici bıçaklandı

İzmit'te yaşanan olayda, taksici Murat Demirezen, araç içerisinde sigara içmek isteyen müşterisini uyarması üzerine müşterisi tarafından yaralandı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Aracında sigara içirmeyen taksici bıçaklandı mask

İzmit Topçular Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, taksici Murat Demirezen, araç içerisinde sigara içmek isteyen müşteriyi uyardı. Ancak, müşteri bıçağını çıkararak Demirezen'e saldırdı. Demirezen bir dizi bıçak darbesi almasına rağmen canını zor kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI
Demirezen, kendi canını kurtarmak için aracını durdurarak araçtan çıktı. Ancak saldırgan hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrasında yaralı taksici Murat Demirezen, hemen hastaneye kaldırıldı. Taksicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, taksici Murat Demirezen'in ifadesi doğrultusunda harekete geçti ve şüpheli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
# sağlık

04 Ara 2023 - 17:34 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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