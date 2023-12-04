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Üst üste 2. olay: Ece Ronay'ın bir güzellik merkezi daha kurşunlandı! Gebze'den sonra Kadıköy!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi dün Gebze'de kurşunların hedefi olmuştu. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yer alan Ronay'a ait bir güzellik merkezinin daha kurşunlandığı ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı
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Üst üste 2. olay: Ece Ronay'ın bir güzellik merkezi daha kurşunlandı! Gebze'den sonra Kadıköy! mask
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Gebze'de dün Ece Ronay'a ait bir güzellik merkezi kurşunlanmıştı. İstanbul'da gerçekleşen olay ise sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı

3 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi.  İş yerine  3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis güvenlik şeridi çekerek  çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Şüpheli ya da şüpheliler henüz yakalanamadı. 
# Ece Ronay, kurşunlandı, Güzellik merkezi

04 Ara 2023 - 17:39 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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