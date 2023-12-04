- Eğitim

Kocaeli Bilnet Okulları'nda Engelliler Günü Etkinliği: "Omuzlarda Yeşeren Umutlar"

Kocaeli Bilnet Okulları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında öğrencilere yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Okul konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, 3, 4, ve 5. sınıf öğrencileri, ünlü yazar Yasemin Temel Çiftçi ile "Omuzlarda Yeşeren Umutlar" adlı kitap söyleşisine katıldı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli Bilnet Okulları'nda Engelliler Günü Etkinliği: "Omuzlarda Yeşeren Umutlar" mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Saat 11.15'te başlayan etkinlikte öğrenciler, yazar Yasemin Temel Çiftçi ile bir araya gelerek engelli bireylerin yaşam deneyimleri, umutlar ve hayalleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrencilere engelli bireylerle empati kurma fırsatı sunarak, toplumsal duyarlılık ve dayanışma konularında bilinçlenmelerine katkı sağladı.

Yazar Yasemin Temel Çiftçi, öğrencilere kitaplarının yanı sıra yaşamındaki deneyimlerini de paylaşarak, engellilik konusundaki ön yargıları kırmaya ve farkındalık oluşturmaya yönelik önemli mesajlar verdi. Öğrenciler, etkinlik boyunca sorularını sorarak yazarla etkileşimde bulunma fırsatını da yakaladı.

Kocaeli Bilnet Okulları yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine olumlu katkılar sağladığını belirtti. Okul, öğrencilere farklı yaşam perspektiflerini tanıma ve anlama imkanı sunarak, toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmaya devam ediyor.

Etkinlik, öğrencilerin kitaplar ve yazın dünyasıyla buluşmalarına yönelik gerçekleştirilen diğer etkinliklerle birlikte, Kocaeli Bilnet Okulları'nın öğrenci odaklı eğitim anlayışının bir yansıması oldu.

# oldu, eğitim

04 Ara 2023 - 18:13 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.126.866 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL