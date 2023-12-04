Kocaeli Bilnet Okulları'nda Engelliler Günü Etkinliği: "Omuzlarda Yeşeren Umutlar"

Saat 11.15'te başlayan etkinlikte öğrenciler, yazar Yasemin Temel Çiftçi ile bir araya gelerek engelli bireylerin yaşam deneyimleri, umutlar ve hayalleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrencilere engelli bireylerle empati kurma fırsatı sunarak, toplumsal duyarlılık ve dayanışma konularında bilinçlenmelerine katkı sağladı.

Yazar Yasemin Temel Çiftçi, öğrencilere kitaplarının yanı sıra yaşamındaki deneyimlerini de paylaşarak, engellilik konusundaki ön yargıları kırmaya ve farkındalık oluşturmaya yönelik önemli mesajlar verdi. Öğrenciler, etkinlik boyunca sorularını sorarak yazarla etkileşimde bulunma fırsatını da yakaladı.

Kocaeli Bilnet Okulları yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine olumlu katkılar sağladığını belirtti. Okul, öğrencilere farklı yaşam perspektiflerini tanıma ve anlama imkanı sunarak, toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmaya devam ediyor.

Etkinlik, öğrencilerin kitaplar ve yazın dünyasıyla buluşmalarına yönelik gerçekleştirilen diğer etkinliklerle birlikte, Kocaeli Bilnet Okulları'nın öğrenci odaklı eğitim anlayışının bir yansıması oldu.