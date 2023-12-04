Tanta İzmit için başvurdu: “Gerekirse çanta taşırız”

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Hakan Tanta, İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu bugün saat 18.00’da CHP İzmit ilçe binasında yaptı. Yerel seçime 4 aydan az bir zaman kala siyasi partilerde aday adaylığı başvuru süreçleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin Kocaeli’de tek belediyesi olan İzmit Belediyesine de Kocaeli’de de en çok tartışılan ve merak edilen ilçelerden biri olan İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için yarın son gün. Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Hakan Tanta bugün CHP İzmit İlçe binasına gelerek İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Tanta başvuru dilekçesini CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a teslim etti.

“BELEDİYE MECLİSİNİ DE KAZANACAĞIZ”

Başvuru belgelerini teslim almadan önce kısa bir konuşma yapan Gökhan Ercan, “Bugün önemli günlere hazırlık yapıyoruz belediyede 4 yıllık iktidarı korumak üzere yola çıkıyoruz. Güçlü izmiti kuracağımız söylemiştim. Belediyeye kazanmak yetmeyecek belediye meclisini de kazanacağız. Sayın Büyükşehir belediyesi izmir meclis üyesi değerli büyüğüm Hakan Tanta başvurusunu yapmak üzere geldi. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak herkese eşit mesafede bu süreci tamamlayacak” dedi.

“5 YILDA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ ÖĞRETTİK”

Daha geniş bir açıklama yapacağını ifade eden Hakan Tanta, “Yıllardır bu kentte yaşıyoruz. Yaklaşık 150 yıldır bu kentte yaşayan bir aileyiz. Kentimize elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Partimizin vermiş olduğu bütün görevleri yaptık. Elimizden gelen bütün katkıyı verdik. En son 2019 yılında Fatma Başkanımız ile birlikte yola çıktık. Örgütümüzün desteği ile bir belediye aldık. 5 yılda sosyal belediyeciliği öğrettik. Bundan sonraki 5 yılda vizyon belediyeciliğini öğreteceğiz. Önümüzdeki seçimler çok önemli. Bu seçimde meclis çoğunluğunu alacağımıza inanıyorum. Birbirimize sadakatla bağlı bir ekip oluşturacağız.

“ÖN SEÇİM OLABİLİR”

Buradan BELSA nasıl gözüküyorsa Belsa’dan da ilçe binası öyle gözükecektir. Bizim için dostluk çok önemli. Meclisin çoğunluğunu hatta ve hatta buradan alacağımızın oyun büyükşehiri getireceğine yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin örgütüne güveniyorum. Partimizin aday belirleme süreci henüz net değil. Ön seçim olabilir, anketlerle desteklenen bir ön seçim olabilir. Biz hepsine varız. Keşke ön seçim olsa örgütümüz ile birlikte en doğru kararı vereceğiz. Her siyasi partiden her cenahtan bine yakın isim aramıştır.

“BİZİM PARTİMİZLE DERDİMİZ OLMAZ”

Yoğun bir gün geçirdik. Her kesimden aranmak beni çok mutlu etti. Her partiden desteklerini bildiren insanlar oldu. Ne olursa olsun benim için önemli olan bu. Ben Emre Andız kardeşime ve Hüseyin Erol’a başarılar diliyorum. 2014 seçimlerinde 9 aday adayı vardı. Ön seçime girdik. Kim aday olursa gerekirse çantasını taşıyacağız dedik. Ben bunu yaptım. O dönem adayımız Sefa ağabeydi. Bizim partimizle derdimiz olamaz. Yolumuz açık olsun” dedi.