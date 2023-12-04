- Asayiş

Evinin önünde vurulmuş halde bulundu!

Şalpazarı'nda 62 yaşındaki Perihan Dikbaş, evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Evinin önünde vurulmuş halde bulundu! mask

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde Perihan Dikbaş (62) adlı kadın, evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, Dikbaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İki çocuk annesi kadının ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kadının çevreden atılan bir maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiği ile ilgili inceleme sürüyor.
# inceleme, soruşturma, çocuk

04 Ara 2023 - 18:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.126.866 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL