İYİ Parti'nin Kandıra adayı Semih Sarıçay!

İYİ Parti’de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler için belediye başkan adayları tek tek açıklanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugüne kadar Gebze, Karamürsel, Dilovası ve Körfez ilçelerinin belediye başkan adaylarını duyurdu. Akşener’in bu hafta gerçekleşecek grup toplantısında Kandıra için de açıklayacağı isim netleşti.Yapılan istişarelerin ardından son karar belli oldu. Çarşamba günü Meral Akşener’in Kandıra Belediye Başkan Adayı olarak Semih Sarıçay ismini açıklaması bekleniyor.