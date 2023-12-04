04 Ara 2023 - 18:51- Siyaset G:

İYİ Parti'nin Kandıra adayı Semih Sarıçay!

Çarşamba günü Meral Akşener’in Kandıra Belediye Başkan Adayı olarak Semih Sarıçay ismini açıklaması bekleniyor.

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İYİ Parti'nin Kandıra adayı Semih Sarıçay! mask

İYİ Parti’de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler için belediye başkan adayları tek tek açıklanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugüne kadar Gebze, Karamürsel, Dilovası ve Körfez ilçelerinin belediye başkan adaylarını duyurdu. Akşener’in bu hafta gerçekleşecek grup toplantısında Kandıra için de açıklayacağı isim netleşti.Yapılan istişarelerin ardından son karar belli oldu. Çarşamba günü Meral Akşener’in Kandıra Belediye Başkan Adayı olarak Semih Sarıçay ismini açıklaması bekleniyor.
# semih sarıçay, İyi Parti, Kandıra, belediye başkanlığı, Meclis, Dilovası

04 Ara 2023 - 18:51 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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