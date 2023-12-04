İYİ PARTİ GİK OYÇOKLUĞUYLA CHP'YE HAYIR DEDİ

İYİ Parti Genel İdari Kurulu, az önce sona eren toplantıdan sonra açıklamada bulunarak, seçimlere CHP ile ittifak yapıp girme düşüncesini oyçokluğuyla reddetti. Genel Başkan İzmitli Meral Akşener kararı kamuoyuyla paylaştı.CHP ile ittifak kararına 35 red, 14 ise kabul oyu çıktı.