İYİ Parti Genel İdari Kurulu, az önce sona eren toplantıdan sonra açıklamada bulunarak, seçimlere CHP ile ittifak yapıp girme düşüncesini oyçokluğuyla reddetti. Genel Başkan İzmitli Meral Akşener kararı kamuoyuyla paylaştı.CHP ile ittifak kararına 35 red, 14 ise kabul oyu çıktı.
04 Ara 2023 - 19:16- Siyaset Güncelleme:
İYİ PARTİ GİK OYÇOKLUĞUYLA CHP'YE HAYIR DEDİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek. - İyi parti çoktan AKP nin yörüngesine girdi Mecburen.
Hesaplı Iş - Özgür özel tek kaldı ama garibim alışsın biraz belediyeleri hedep iyi parti desteğiyle iyi çarptılar devleti
İyi Adamlar - Bizde bu partiye oy vermeyiz olur gider.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.