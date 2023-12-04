04 Ara 2023 - 19:16- Siyaset G:

İYİ PARTİ GİK OYÇOKLUĞUYLA CHP'YE HAYIR DEDİ

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri

04 Ara 2023 - 19:16 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(3)
03

Eroldemirbek. - İyi parti çoktan AKP nin yörüngesine girdi Mecburen.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 19:42
02

Hesaplı Iş - Özgür özel tek kaldı ama garibim alışsın biraz belediyeleri hedep iyi parti desteğiyle iyi çarptılar devleti

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 04 Aralık 19:36
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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