- Asayiş

2 kişiyi silahla yaralayan şahsa ev hapsi cezası!

İzmit ilçesinde damadı ve onun kardeşini tabancayla vurarak yaralayan kayınpedere ev hapsi cezası verildi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
2 kişiyi silahla yaralayan şahsa ev hapsi cezası! mask

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.'yi vurarak kaçtı. İki kardeş, vatandaşların yardımıyla araçla özel hastaneye götürüldü. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

EV HAPSİ

Gözaltına alınan kayınpeder emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Damadını ve onun kardeşini vuran kayınpedere çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verilirken vurulan Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
# Kayınpeder, sağlık

04 Ara 2023 - 19:25 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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