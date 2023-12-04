2 kişiyi silahla yaralayan şahsa ev hapsi cezası!

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.'yi vurarak kaçtı. İki kardeş, vatandaşların yardımıyla araçla özel hastaneye götürüldü. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
EV HAPSİ
Gözaltına alınan kayınpeder emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Damadını ve onun kardeşini vuran kayınpedere çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verilirken vurulan Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.