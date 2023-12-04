Soba bacası yangına sebep oldu

Yangın, Darıca Abdiipekçi Mahallesi 1530 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın birinci katında yakılan sobadan kaynaklı baca yangını çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk oldu. Yangına müdahale eden ekipler kontrol altına aldı. Öte yandan üst katta oturan ev sahibi alt katta kiracı olarak bulunan yabancı uyruklu vatandaşlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.