Yangın, Darıca Abdiipekçi Mahallesi 1530 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın birinci katında yakılan sobadan kaynaklı baca yangını çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk oldu. Yangına müdahale eden ekipler kontrol altına aldı. Öte yandan üst katta oturan ev sahibi alt katta kiracı olarak bulunan yabancı uyruklu vatandaşlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Soba bacası yangına sebep oldu
Darıca'da 2 katlı binanın bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.