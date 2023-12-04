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Kız arkadaşını vurarak öldürüp, 112'ye intihar ihbarında bulunan katil zanlısı tutuklandı

İzmit ilçesinde kız arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak öldüren, ardından 112'yi arayıp "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunan şüpheli tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kız arkadaşını vurarak öldürüp, 112'ye intihar ihbarında bulunan katil zanlısı tutuklandı mask
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Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K., yanındaki tabancayla Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Kurşun göğsüne isabet eden genç kız kanlar içinde yere yığıldı.

Kız arkadaşını vurdu, 112'ye "intihar" dedi

Olayın ardından M.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. ise gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı. Olaya ilişkin yapılan geniş çaplı incelemede genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Zanlı M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.
# sağlık, tespit, tabanca, Sibel Kayman

04 Ara 2023 - 19:50 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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