Kız arkadaşını vurarak öldürüp, 112'ye intihar ihbarında bulunan katil zanlısı tutuklandı

Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K., yanındaki tabancayla Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Kurşun göğsüne isabet eden genç kız kanlar içinde yere yığıldı.
Kız arkadaşını vurdu, 112'ye "intihar" dedi
Olayın ardından M.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. ise gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı. Olaya ilişkin yapılan geniş çaplı incelemede genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Zanlı M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.