İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.Ekipler kasım ayında yürüttükleri çalışmalarda, 228 düzensiz göçmeni yakaladı.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
- Asayiş
Kocaeli'de 1 ayda 228 göçmen yakalandı!
Polis ekiplerince kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 228 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.