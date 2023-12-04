Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdüren Corendon Alanyaspor'da dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme yaparken, diğer futbolcular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirmişti. Bugün ise çift idman yaparak maçın hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, yarın akşam kendi sahasında saat 21.00'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
- Spor
Kocaelispor'un rakibi hazırlıkları tamamladı!
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın akşam Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.