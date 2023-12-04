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Kocaelispor'un rakibi hazırlıkları tamamladı!

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın akşam Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor'un rakibi hazırlıkları tamamladı! mask
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda  Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdüren Corendon Alanyaspor'da dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme yaparken, diğer futbolcular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirmişti. Bugün ise çift idman yaparak maçın hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, yarın akşam kendi sahasında saat 21.00'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
# türkiye, Kocaelispor, Alanyaspor

04 Ara 2023 - 21:20 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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