Kocaelispor'un rakibi hazırlıkları tamamladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdüren Corendon Alanyaspor'da dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme yaparken, diğer futbolcular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirmişti. Bugün ise çift idman yaparak maçın hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, yarın akşam kendi sahasında saat 21.00'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.