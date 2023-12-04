Tayyar- Özlem Öz çifti hakkındaki soruşturmada 3 şirket için kayyum kararı

Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemelerin ardından Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.Yurt dışı çıkış yasağı konulan çifte ait 3 şirket içinde kayyum atandı. Geçtiğimiz günlerde çiftin tüm mal varlıklarına da el konuşmuştu.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.