Cihan Soyluçiçek, aday adaylığı için başvuracak!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova Belediye Başkan aday adayı Cihan Soyluçiçek, 06 Aralık 2023 günü saat 19.30'da belediye başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapacağını duyurdu. Soyluçiçek, bu adımıyla Çayırova ilçesinin geleceğine dair vaatlerini ve planlarını partililere ve halka sunmayı amaçlıyor.
SOYLUÇİÇEK'İN PROJELERİ HAZIR
Cihan Soyluçiçek, yıllardır Çayırova ilçesinin sorunlarını yakından takip ettiğini ve ilçenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projeler üzerinde çalıştığını belirtti. CHP Çayırova Belediye Başkan aday adayı Cihan Soyluçiçek, tüm partili dostları ve Çayırova halkını, adaylık başvurusu sırasında kendisine destek olmaya davet etti. Soyluçiçek, bu önemli adımda ilçenin geleceğine dair vizyonunu paylaşarak, Çayırova'nın daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemesi için herkesin katkısının önemine vurgu yapıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.