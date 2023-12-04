12 yaşındaki çocuğun Hakkari'de 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında zincir market çalışanı 2 kişi, dün gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Asayiş
Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapsetmişlerdi! Karar verildi
Hakkari'de,12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.