04 Ara 2023 - 22:02 - Asayiş

Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapsetmişlerdi! Karar verildi

Hakkari'de,12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili yeni gelişme yaşandı.