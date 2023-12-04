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Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapsetmişlerdi! Karar verildi

Hakkari'de,12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Demirören Haber Ajansı
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Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapsetmişlerdi! Karar verildi mask

12 yaşındaki çocuğun Hakkari'de 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında zincir market çalışanı 2 kişi, dün gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# cumhuriyet, soruşturma, serbest

04 Ara 2023 - 22:02 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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