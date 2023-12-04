Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, parti binasında belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusunda bulunan mevcut meclis üyesi Muharrem Aydın'ın başvurusunu aldı.Gerçekleştirilen programda CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, “Sürecin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de partimiz ve ülkemiz adına daha iyi ve güzel şeylere vesile olması tarafındayız. Belediye Meclis Üyeliği’nin ne kadar anlamlı ve önemli bir görev olduğunun bilincinde olan 3 değerli ismin burada başvurularını alacağız." dedi.
- Siyaset
Muharrem Aydın, Gölcük'te aday!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, parti binasında belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusunda bulunan mevcut meclis üyesi Muharrem Aydın'ın başvurusunu aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.