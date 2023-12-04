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Muharrem Aydın, Gölcük'te aday!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, parti binasında belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusunda bulunan mevcut meclis üyesi Muharrem Aydın'ın başvurusunu aldı.

Hakan Yağcıoğlu
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Muharrem Aydın, Gölcük'te aday! mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, parti binasında belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusunda bulunan mevcut meclis üyesi Muharrem Aydın'ın başvurusunu aldı.Gerçekleştirilen programda CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, “Sürecin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de partimiz ve ülkemiz adına daha iyi ve güzel şeylere vesile olması tarafındayız. Belediye Meclis Üyeliği’nin ne kadar anlamlı ve önemli bir görev olduğunun bilincinde olan 3 değerli ismin burada başvurularını alacağız." dedi.
# Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, cumhuriyet, Meclis, aday, chp

04 Ara 2023 - 22:08 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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