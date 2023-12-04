Kocaeli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Derince, İzmit, Gebze, Çayırova, Karamürsel, Körfez, Başiskele, Kartepe ve Darıca ilçelerinde 5 Aralık Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|54065
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BAYIR SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KUMRU SK., YALÇIN SK., YELKEN SK.
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54267
|KOCAELİ
|İZMİT
|YASSIBAG, YASSIBAĞ
|TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54284
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|MANDIRA, MUSTAFA KEMAL
|05.12.2023
|15:00
|17:00
|54285
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|CEYLAN SK., DUYGU SK., MANOLYA, MELTEM SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NAZMİ BALCI CD., PİRİ REİS CD.
|05.12.2023
|15:00
|17:00
|54288
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, EREGLI, EREĞLİ
|2102. SK., AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., AKYA SK., ANEMON SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BAYRAK SK., BEGONYA, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., DEDE KORKUT, DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER SK., ERGÜL SK., FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜZELYALI CD., HATIRA SK., HİSAR SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., HÜSEYİN YILMAZ SK., IPEK, İPEK SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., KALKAN SK., KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARBEYAZ SK., KARTOPU, KELEBEK SK., KEVSER SK., KOLYOZ, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA CD., MERCAN SK., MORSALKIM SK., MÜREN SK., ORFOZ SK., ORKİDE SK., ORKİNOS SK., ORTANCA SK., PELTEK SK., PETUNYA SK., PİYALE PAŞA BULVAR, POSTANE SK., REYHAN SK., REZENE, RÜZGAR SK., SAHRA SK., SAMYELİ SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SİNERİT SK., SUNNİBABA SK., TEKİR SK., TOMURCUK SK., UMUT REIS, YABANGÜLÜ SK., YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YENİBAHAR SK.
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54320
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE
|BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HASAN AĞA SK, HÜSEYİN AĞA SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK.
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54321
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK, YAPRAK SK.
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54373
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN
|CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., RAUF EFENDİ SK.
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54375
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI
|ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54376
|KOCAELİ
|DERİNCE
|GEREDELI, GEREDELİ, KADIKÖY, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ
|BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKII KÜME EVLER, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KANUNİ SULTAN SK., KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|05.12.2023
|09:00
|17:00
|54382
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ESENTEPE
|ABDÜLHAMİT HAN CD., BAHAR, BAHAR SK., BURAK, BURAK SK., ÇELİKLER SK., ÇENEDAĞ CD., ÇİMENLİ SK., EMEKTAR SK., ESENTEPE CD., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., İPLİK SK., KARAÇAM SK., KAZA SK., KEREM SK., KORULU, KORULU SK., NANE SK., ÖNER SK., RÜZGARLI SK., SANTRAL SK., SAYGIN SK., SEHIT IZZET, ŞEHİT İZZET SK., ŞEHİT SÜLEYMAN SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIZLI SK.
|05.12.2023
|13:00
|15:30
|54407
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., GÜL SK., GÜRUF, GÜRUF SK., GÜVERCİN SK., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İĞDE SK., KİRAZ SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MUZ SK., NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELİN CD., PLAJ, PLAJ CD., SÜLÜN, TEPE, TEPE CD., YAKUP KEFELI, YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK.
|05.12.2023
|08:30
|16:00
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