CHP Gençlik Kolları Kocaeli İl Başkanı Av. Zeki Karakadılar da bu akşam Kartepe İlçe binasında Kartepe Belediye Meclis Üyesi aday adaylığına başvurusunu yaptı. Gençlik Örgütlerinin tam desteğini arkasına alan Karakadılar, dosyasını 12 ilçe başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak'a teslim etti.
04 Ara 2023 - 23:19- Siyaset Güncelleme:
Karakadılar, Kartepe Meclisi için başvurdu
CHP Gençlik Kolları Kocaeli İl Başkanı Av. Zeki Karakadılar, Kartepe Belediye Meclis Üyesi aday adaylığına başvurusunu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.