Karakadılar, Kartepe Meclisi için başvurdu

CHP Gençlik Kolları Kocaeli İl Başkanı Av. Zeki Karakadılar da bu akşam Kartepe İlçe binasında Kartepe Belediye Meclis Üyesi aday adaylığına başvurusunu yaptı. Gençlik Örgütlerinin tam desteğini arkasına alan Karakadılar, dosyasını 12 ilçe başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak'a teslim etti.