Sağlık Bakanlığı hastanelere mülakatsız 1906 işçi ve personel alımı yapacak

Türkiye'de bugün Resmi Gazete'de yayınlanan duyurular ile birçok şehirde hastanelere personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'na 419, üniversite hastanelerine ise 1487 olmak üzere toplamda 1906 kamu işçisi ve personeli alımı yapılacağı görüldü.
MÜLAKATSIZ ALIM YAPILACAK
Söz konusu kamu personeli alımlarında mülakat olmadığı açıklandı. Adaylar Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımında kura ile, üniversite hastanelerine personel alımında ise KPSS puanına göre atanacak ve herhangi bir mülakat aşamasına alınmadan işbaşı yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Söz konusu personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
-Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.