Kiracısını öldüren ev sahibi çifte müebbet hapis cezası

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Elif Hatice A. ile başka suçtan tutuklu oğulları B.A. ve Z.B, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu.
Tutuklu sanık Emin A. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
CEZASI BELLİ OLDU
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Emin A. ve eşi Elif Hatice A’yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çiftin oğulları B.A. ve Z.B'nin ise beraatine hükmedildi.
Mahkeme heyeti Elif Hatice A'nın tutuklanmasına da karar verdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçen yıl, 2010'dan beri haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.