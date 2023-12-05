Kiracısını öldüren ev sahibi çifte müebbet hapis cezası

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Elif Hatice A. ile başka suçtan tutuklu oğulları B.A. ve Z.B, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanık Emin A. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Emin A. ve eşi Elif Hatice A’yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çiftin oğulları B.A. ve Z.B'nin ise beraatine hükmedildi.

Mahkeme heyeti Elif Hatice A'nın tutuklanmasına da karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçen yıl, 2010'dan beri haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatmıştı.