Ağıt Aydın’ın acı günü

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan İş insanı Hacı Ahmet Aydın hayatını kaybetti. Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla bir süredir tedavi altında bulunan Hacı Ahmet Aydın’ın dün akşam saatlerinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bir süre önce vefat eden Körfezli iş insanlarından Kemal Aydın ile Kocaeli Şehir Hastanesi hekimlerinden Doçent Doktor Dinçer Aydın’ın babaları, önceki dönem il genel meclis üyelerinden Ağıt Aydın ile iş insanı Tuncay Aydın’ın amcaları olan Hacı Ahmet Aydın 81 yaşındaydı. Hacı Ahmet Aydın’ın cenazesi bugün (5 Aralık Salı) öğle namazını müteakip Mimar Sinan Camii’nde Kılınacak cenaze namazı sonrasında aile kabristanında defnedilecek.
Hacı Ahmet Aydın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.