ARALIK AYI BALIKLARI

Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Ben @a.okancaglar olarak yediklerimi içtiklerimi her gün kişisel hesabımda hikayelerde paylaşıyorum.
Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.
Balığın en bol ve çeşitli olduğu aylardayız. Balık çeşitlerinin hepsi fotoğrafa sığmadı. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’a göre hamsi, sardalya ve istavrit en büyük oranda omega-3 içeren balıklar.
Omega-3 alabilmek için bir çok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun. Hakiki deniz somonu kadar Omega-3 içeren hamsi ve istavriti bu ay bol bol yemeye çalışın.
Aralık ayı balıkları:
1- Palamut
2- Lüfer
3- Torik
4- İstavrit (✅)
5- Hamsi (✅)
6- Kılıç
7- Mercan (fangri)
8- Kefal
9- Fener
10- Uskumru
11- Barbunya (Halk dilinde barbun)
12- İskorpit
13- Dil
14- Tekir
15- Kalkan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Birol Hırçın. - Sardalya yokmu!!!
Birol Hırçın. - Sardalya çıkmıyormu?
Birol Hırçın. - Sardalya çıkmıyormu??
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.