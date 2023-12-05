05 Ara 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

ARALIK AYI BALIKLARI
ARALIK AYI BALIKLARI mask

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Ben @a.okancaglar olarak yediklerimi içtiklerimi her gün kişisel hesabımda hikayelerde paylaşıyorum.

Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.

Balığın en bol ve çeşitli olduğu aylardayız. Balık çeşitlerinin hepsi fotoğrafa sığmadı. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’a göre hamsi, sardalya ve istavrit en büyük oranda omega-3 içeren balıklar.

Omega-3 alabilmek için bir çok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun. Hakiki deniz somonu kadar Omega-3 içeren hamsi ve istavriti bu ay bol bol yemeye çalışın.

Aralık ayı balıkları:

1- Palamut

2- Lüfer

3- Torik

4- İstavrit (✅)

5- Hamsi (✅)

6- Kılıç

7- Mercan (fangri)

8- Kefal

9- Fener

10- Uskumru

11- Barbunya (Halk dilinde barbun)

12- İskorpit

13- Dil

14- Tekir

15- Kalkan

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05 Ara 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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