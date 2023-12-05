Stadyum yolunda D-100 Ankara yönü asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında D-100 Karayolu Ankara istikameti güney yan yola aktarıldı. Gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak tüm emniyet tedbirleri alındı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde aşınma asfalt serimi yapıldı. Kuzey yan yolda ise bitümlü temel asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

YAN YOLLARIYLA BİRLİKTE 13 KİLOMETRE

Projede Anadolu Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılacak. D-100 Karayolundan Anadolu Otoyoluna bağlanan yol genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve yol üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, Tem Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılacak. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 13 kilometre uzunluğunda yapılacak yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.