05 Ara 2023 - 10:03- Gündem G:

Kocaeli Gölcük'te 1990 m² arsa mahkemeden satılık

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Kocaeli Gölcük'te 1990 m² arsa mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, Gözlemen Mevkii, 1839 Ada, 14 Parsel, 1990m2 Arsa Vas ...
Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gözlemen Mevkii Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.990 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam 3 katlı, TASK:0,40, KASK:1,20 olmak üzere konut alanında kaldığı ve bir kısmı da imar yolunda kaldığından yola terkinin bulunduğu
Kıymeti : 8.888.976,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/01/ 2024 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:43
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:43

29/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

05 Ara 2023 - 10:03 - Gündem

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