Kocaeli Gölcük'te 1990 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, Gözlemen Mevkii, 1839 Ada, 14 Parsel, 1990m2 Arsa Vas ...

Adresi : Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Gözlemen Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.990 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam 3 katlı, TASK:0,40, KASK:1,20 olmak üzere konut alanında kaldığı ve bir kısmı da imar yolunda kaldığından yola terkinin bulunduğu

Kıymeti : 8.888.976,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/ 2024 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:43

29/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.