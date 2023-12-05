2020 model Skoda marka araç icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1440 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.600.000,00
|1
|Taşıt
|41FK630 Plakalı , 2020 Model , SKODA Marka , NS Tipli , DPC093836 Motor No'lu , TMBJB7NS6L8517830 Şasi numaralı,yolcu nakli hususi Mavi renkli, 7 koltuklu benzinli araç.Aracın anahtarı bulunmadığından dolayıçalışır vaziyette motor ve güç aksamları üzerinde inceleme yapılamadığı fakat motor ve akünün yerinde olduğu, aracın DSG otomaik şanzımanlı 7 vites olduğu, 1.5 TSI benzinli motor olduğu, yürür aksam üzerinde herhangi bir problem gözükmediği,araç üzerinde bulunan lastiklerin yaz lastiği olduğu ve yapılan ölçümlerde yiv derinlikleri kullanıma uygun olduğu, aluminyum alaşımlı çelik jant olduğu,kaporta üzerindeön çamurluğun hasarlı olduğu ve başkaca hasar tespit edilmediği, muhtelif bölgelerde çizikler olduğu, boya ölçümlerinde aracınorjinal boyalı olduğu, koltuk döşeme ve kapı döşemelerinde herhangi bir hasar gözükmediği ve temiz durumda olduğu, ön panel-kumanda paneli ve göstergelerinin yerinde olduğu, kumanda paneli üzerinde digital teyp ve ekran bulunduğu, göstergelerin hayalet ekran olduğu,aracın ön/arka/sis lambaları ve sinyal lambalarının yerinde ve sağlam olduğu, aracın SUV kasa 7 kişilik olduğu kilometre sayacından aracın kilometresinin 81.812 km olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/ 2024 - 10:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:47
(İİK m.114/4) 20/11/2023
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.