2020 model Skoda marka araç icradan satılık

1.600.000,00

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Taşıt

41FK630 Plakalı , 2020 Model , SKODA Marka , NS Tipli , DPC093836 Motor No'lu , TMBJB7NS6L8517830 Şasi numaralı,yolcu nakli hususi Mavi renkli, 7 koltuklu benzinli araç.Aracın anahtarı bulunmadığından dolayıçalışır vaziyette motor ve güç aksamları üzerinde inceleme yapılamadığı fakat motor ve akünün yerinde olduğu, aracın DSG otomaik şanzımanlı 7 vites olduğu, 1.5 TSI benzinli motor olduğu, yürür aksam üzerinde herhangi bir problem gözükmediği,araç üzerinde bulunan lastiklerin yaz lastiği olduğu ve yapılan ölçümlerde yiv derinlikleri kullanıma uygun olduğu, aluminyum alaşımlı çelik jant olduğu,kaporta üzerindeön çamurluğun hasarlı olduğu ve başkaca hasar tespit edilmediği, muhtelif bölgelerde çizikler olduğu, boya ölçümlerinde aracınorjinal boyalı olduğu, koltuk döşeme ve kapı döşemelerinde herhangi bir hasar gözükmediği ve temiz durumda olduğu, ön panel-kumanda paneli ve göstergelerinin yerinde olduğu, kumanda paneli üzerinde digital teyp ve ekran bulunduğu, göstergelerin hayalet ekran olduğu,aracın ön/arka/sis lambaları ve sinyal lambalarının yerinde ve sağlam olduğu, aracın SUV kasa 7 kişilik olduğu kilometre sayacından aracın kilometresinin 81.812 km olduğu tespit edilmiştir.