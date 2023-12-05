Ece Ronay silahlı saldırı için ifade verdi

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ece Ronay'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine önceki gün düzenlenen silahlı saldırının ardından dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine de kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

"ALAKAM YOK"

Ece Ronay yaşanan saldırılarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi. Ece Ronay, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.