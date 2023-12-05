Ece Ronay silahlı saldırı için ifade verdi

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ece Ronay'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine önceki gün düzenlenen silahlı saldırının ardından dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine de kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
"ALAKAM YOK"
Ece Ronay yaşanan saldırılarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi. Ece Ronay, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.