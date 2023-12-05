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İzmit Belediyesinden güzellik salonları için önemli duyuru

Kentte faaliyetlerine devam eden güzellik salonlarının kullandığı epilasyon amaçlı cihazların taşıdığı teknik özellikler ve CE sertifikasının Aralık ayı sonuna kadar İzmit Belediyesine bildirilmesi gerekiyor

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İzmit Belediyesinden güzellik salonları için önemli duyuru mask

İzmit Belediyesi yetkilileri her alanda denetimlerine devam ederek vatandaşların sağlığına dikkat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda güzellik salonlarında bulunan epilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler, bir ay içinde yetkili idareye ve valilik aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Gerçekleşecek uygulama için yetkililer tarafından yapılan açıklamada; “Güzellik salonu işletmecilerinin bu hassasiyeti göstermesi önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
# İzmit belediyesi, Güzellik Salonu, sağlık

05 Ara 2023 - 10:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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