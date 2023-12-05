İzmit Belediyesinden güzellik salonları için önemli duyuru

İzmit Belediyesi yetkilileri her alanda denetimlerine devam ederek vatandaşların sağlığına dikkat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda güzellik salonlarında bulunan epilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler, bir ay içinde yetkili idareye ve valilik aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Gerçekleşecek uygulama için yetkililer tarafından yapılan açıklamada; “Güzellik salonu işletmecilerinin bu hassasiyeti göstermesi önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.