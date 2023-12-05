İzmit Belediyesi yetkilileri her alanda denetimlerine devam ederek vatandaşların sağlığına dikkat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda güzellik salonlarında bulunan epilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler, bir ay içinde yetkili idareye ve valilik aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Gerçekleşecek uygulama için yetkililer tarafından yapılan açıklamada; “Güzellik salonu işletmecilerinin bu hassasiyeti göstermesi önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
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İzmit Belediyesinden güzellik salonları için önemli duyuru
Kentte faaliyetlerine devam eden güzellik salonlarının kullandığı epilasyon amaçlı cihazların taşıdığı teknik özellikler ve CE sertifikasının Aralık ayı sonuna kadar İzmit Belediyesine bildirilmesi gerekiyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.