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Başiskele'ye yeni kavşak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi ve Pasinler caddelerine ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakla trafiğe düzen geldi  

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Başiskele'ye yeni kavşak mask
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Başiskele ilçesinde iki caddeye ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakla trafik akışı düzene oturtularak yapılan yeni düzenlemeyle trafik akışı araçlar ve yayalar için güvenli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi ve Pasinler caddelerine ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakta bordür, asfaltlama ve dekoratif aydınlatma direk montajları tamamlandı. Tabelalandırma ve yol çizgileri çekilecek kavşakta açık yağmursuyu hattı yer altına alınarak üzerine yaya kaldırımı yapıldı.
# yeni, Büyükşehir Belediyesi, açık, Başiskele

05 Ara 2023 - 10:41 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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