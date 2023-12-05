Başiskele ilçesinde iki caddeye ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakla trafik akışı düzene oturtularak yapılan yeni düzenlemeyle trafik akışı araçlar ve yayalar için güvenli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi ve Pasinler caddelerine ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakta bordür, asfaltlama ve dekoratif aydınlatma direk montajları tamamlandı. Tabelalandırma ve yol çizgileri çekilecek kavşakta açık yağmursuyu hattı yer altına alınarak üzerine yaya kaldırımı yapıldı.
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Başiskele'ye yeni kavşak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi ve Pasinler caddelerine ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakla trafiğe düzen geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.