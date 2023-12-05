S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ikinci Başkanı Bilal Çelik geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 2 çocuk babası başkanın cenazesi öğlen namazına müteakip Derince Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek
- Asayiş
Kooperatif başkanı kalbine yenildi
Kooperatif başkanı Bilal Çelik geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.